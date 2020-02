Gudo Visconti. Incidente lungo la S. P. 30, tre feriti

(mi-Lorenteggio.com) Gudo Visconti, 26 febbraio 2020 – Tre feriti, un 34enne, un 54enne e un 81enne, dei quali due trasportati in codice verde e uno in codice giallo, è il bilancio di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lungo la S. P. 30 all’altezza di via Edison. Per prestare soccorso ai feriti, sul posto sono giunte un’ambulanza della Croce Oro Gaggiano, una della Croce Bianca Binasco, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che stanno compiendo tutti i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, nel quale sono rimasti coinvolti due veicoli.

V. A.