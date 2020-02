(mi-Lorenteggio.com) Lacchiarella, 26 febbraio 2020 – Questa sera, intorno alle ore 21.25, lungo la S. P. 40, Binasco – Melegnano, nel territorio di Lacchiarella, un 31enne, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del proprio veicolo ribaltandosi. Soccorso dai Vigili del Fuoco e dal personale sanitario di un’automedica e di un’ambulanza, è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

V. A.