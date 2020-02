Bollate. Viabilità: stop alla chiusura dello svincolo della Rho-Monza

Contrordine da Milano Serravalle che ha accolto le richiesta del Sindaco di Bollate e dei Comuni limitrofi. Niente chiusura per lo svincolo della Rho-Monza (SV04 Bollate-Cormano) che accede in territorio di Paderno Dugnano e di Cormano.

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 27 febbraio 2020. Milano-Serravalle, appunto, ha accolto la richiesta dei Sindaci di Bollate, Paderno Dugnano, Cormano e Novate Milanese decidendo di rinviare la chiusura a dopo l’apertura della tratta di complanare D (Paderno Dugnano/ Bollate – Cascina del Sole) per garantire la disponibilità di una viabilità alternativa a beneficio del traffico locale.

“Ringrazio Milano-Serravalle – commenta il Sindaco Francesco Vassallo – per aver riconsiderato la programmazione dei lavori accogliendo la nostra richiesta. L’idea di chiudere lo svincolo su via Beccaria sarebbe stata insostenibile. Visto che i lavori per realizzare la complanare D alla Rho-Monza potrebbero essere conclusi entro la fine di marzo, abbiamo chiesto e ottenuto che la chiusura dello svincolo di via Beccaria avvenga solo e soltanto in concomitanza con la messa in esercizio della stessa complanare. Questa volta ha avuto la meglio il buon senso”.

