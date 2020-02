Cernusco. Incendio in palazzo Aler, due morti

(mi-lorenteggio.com) Cernusco sul Naviglio, 27 febbraio 2020 – Incendio in via Don Sturzo al civico 11, al terzo paino di un palazzo Aler di 8 piani.

24 persone coinvolte. Due donne di 80 e 52 anni sono decedute.

7 feritit trasportati in Ospedale, di cui quattro all’ospedale di Cernusco sul Naviglio, tre in quello di Melzo.

14 hanno rifiutato il trasporto in Ospedale, mentre un paziente disabile non necessita trasporto in pronto soccorso dopo valutazione medica.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e l’assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, a nome dell’intera Giunta esprimono “profondo cordoglio” per il decesso di due donne e avvenuto questa mattina in seguito all’incendio dell’appartamento di proprietà dell’Aler in cui vivevano a Cernusco sul Naviglio (MI) e che ha costretto ad evacuare altri 24 condomini.

“A tutte le persone rimaste coinvolte e ricoverate – hanno continuato – rivolgiamo i nostri auguri di pronta guarigione”.

Il presidente Fontana e l’assessore Bolognini hanno anche voluto ringraziare i Vigili del Fuoco, il personale medico, le Forze dell’Ordine e il personale dell’Aler che “con il intervento immediato hanno evitato conseguenze ben più gravi”.