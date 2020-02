Cia Lombardia: undici appuntamenti a marzo con i mercati agricoli de La Campagna nutre la Città

Sono undici gli appuntamenti di marzo con i mercati agricoli de La Campagna nutre la Città, organizzati da Cia-Donne in Campo Lombardia e La Spesa in Campagna a Milano e Melegnano.

In vendita i prodotti genuini e stagionali degli agricoltori, come ortaggi, frutta, uova, miele, marmellate, cereali, riso, zafferano, formaggi e latte di capra, vaccini, latticini di bufala, salumi, carni bovine, suine, pollami, conigli e trasformati, pasta fresca, pane e vino.

Ecco le date del mese:

Mercoledì 4 marzo, Milano Piazza Santa Francesca Romana, 9.00 alle 16.00

Giovedì 5 marzo, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, dalle 9.00 alle 16.00

Mercoledì 11 marzo, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 16.00

Giovedì 12 marzo, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, dalle 9.00 alle 16.00

Sabato 14 marzo, Milano Piazza Durante, dalle 9.00 alle 14.00

Domenica 15 marzo, Melegnano Piazza della Vittoria, dalle 9.00 alle 14.00

Mercoledì 18 marzo, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 16.00

Giovedì 19 marzo, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, dalle 9.00 alle 16.00

Mercoledì 25 marzo, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 16.00

Giovedì 26 marzo, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, dalle 9.00 alle 16.00

Sabato 28 marzo, Milano Piazza Durante, dalle 9.00 alle 14.00

Si precisa che, come chiarito da Regione Lombardia e dallo stesso Comune, i mercati settimanali scoperti a Milano si svolgono regolarmente non essendo al momento soggetti alle restrizioni previste dall’Ordinanza per il contenimento del Coronavirus emessa dal Ministero della Salute di intesa con il Presidente di Regione Lombardia il 23 febbraio 2020.