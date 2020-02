Cornici in cartongesso per il camino della tua casa a Milano

Milano, 28 febbraio 2020 – Il camino è un elemento d’arredo che tutti desiderano; a chi non piacerebbe una bella casa con un enorme camino in un salone accogliente? Infatti avere un camino è una fortuna, è qualcosa di molto bello, ma anche di molto funzionale, si può avere l’ambiente riscaldato, ma con un impatto visivo e un’atmosfera meravigliosa, suggestiva, decorativa, intima. Spesso però si cade nel luogo comune che il camino sia adatto solo alle case di campagna. Non è assolutamente vero, anche in un bel appartamento di città, ad esempio come Milano, è possibile fare installare un bel camino, però la domanda che si pone è questa: quale stile adottar quale cornice sarà la migliore per la nostra casa?

Affidarsi ai professionisti del cartongesso

Il camino è composto da un rivestimento interno che compone le pareti della nicchia che accoglie il fuoco e poi c’è anche tutta la parte esterna. Ovvero la cornice, proprio l’elemento decorativo che crea quella atmosfera particolare, le tipologie sono svariate c’è la lussuosa, la moderna, la minimalista, la classica, la bizzarra, ovviamente bisogna basare la scelta della cornice anche sulla tipologia di camino, ovvero sulle sue dimensioni, e sullo stile d’arredo circostante; e sulle nostre possibilità economiche. La cornice che dobbiamo scegliere deve abbinarsi un po’ a tutto quanto e si deve inserire in modo armonioso nel contesto dell’intera casa; ma su questo punto potrete chiedere un consiglio a un professionista del cartongesso Milano ; quindi è certo che non ci possiamo togliere lo sfizio di mettere una cornice stravagante in una casa arredata in maniera classica o viceversa; se non vogliamo scivolare nel kitsch.

La cornice perfetta per il camino del tuo salone

La cornice deve essere scelta in modo che possa valorizzare tutto l’ambiente e spiccare in maniera elegante; il camino infine è un’opera d’arte; i materiali per la cornice esterna sono molti, tra i quali possiamo citare anche il cartongesso, molto valido ad arricchire la nostra casa di un elemento particolare: il tanto sospirato camino, caratterizzato da due grandi qualità il riscaldare e l’arredare; il camino impreziosisce tutta la casa e regala uno stile particolarmente personalizzato; scoprendo il piacere di riunirsi alla sera con gli amici a chiacchierare o a bere qualcosa intorno al fuoco.

Dimensioni e colori

Oggi le soluzioni sono veramente tante, poiché il cartongesso si offre a un'infinità di possibilità, in quanto materiale duttile che si presta a ogni tipo di progetto, e idea, le forme che possiamo scegliere sono svariate; si parte dalle geometrie ben definite, fino alla realizzazione di una cornice in diversi spessori e dimensioni, arricchita da intarsi e decori in stile ottocentesco, si può anche optare per forme particolarmente ricercate, come ad esempio una cornice a forma di triangolo, con il cartongesso si possono realizzare finiture particolarmente elaborate, che si basano sul gioco degli spazi e dei volumi. Intorno al camino con il cartongesso si possono realizzare anche altri elementi d'arredo aggiuntivi, come nicchie, panche, scaffali per i libri, utili anche per riporre la legna e gli attrezzi del camino. I colori preferiti sono sempre il bianco e il grigio, ma ovviamente il colore va scelto anche in base al tipo di arredo e allo Stile generale della casa, dove il camino dovrà essere installato.

