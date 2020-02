REGIONE, LUCENTE-MAZZALI-ROMANI: FDI SI ALLARGA, NEL GRUPPO IN CONSIGLIO ENTRA FEDERICO ROMANI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2020 – “Il Gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale dà il benvenuto a Federico Romani, che avremo il piacere di avere nel nostro partito e al nostro fianco nelle prossime battaglie. Come capogruppo non posso che essere contento in generale che il Gruppo si allarghi e in particolare che ad arrivare sia un politico preparato e attivo come Federico”, dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia alla conferenza stampa di oggi, in cui è stato annunciato l’ingresso del consigliere regionale Federico Romani nel Gruppo di Fdi.

Erano presenti la coordinatrice regionale Daniela Santanché, gli assessori Riccardo De Corato, Lara Magoni e i dirigenti e i militanti di Fratelli d’Italia.

“Fratelli d’Italia è in espansione in tutto il Paese e nei comuni lombardi, come dicono i numeri e come dice soprattutto il crescente consenso dei cittadini. Bene quindi che anche in Lombardia il Gruppo diventi più grande e tragga nuova linfa per il lavoro che stiamo facendo”, dichiara Barbara Mazzali, consigliere di Fratelli d’Italia, assente per impegni istituzionali.

“La mia è stata una scelta netta. Fratelli d’Italia rappresenta la politica al servizio del cittadino, svolta con un perfetto mix di esperienza e nuove idee. Entro in una grande famiglia che mi ha accolto a braccia aperte e sono sicuro che sarà una splendida avventura”, dichiara Federico Romani, da oggi consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

Con la conferenza stampa di oggi, Fratelli d’Italia Lombardia ha anche avuto l’occasione di annunciare le prossime battaglie in aiuto dei lavoratori lombardi in grave difficoltà a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Sospensione imposte e contributi, sostegno economico Pmi, richiesta di sostegno all’Europa, rimborso spese gestione alberghiera, fondo salva autonomi per imprenditori, sospensione cartelle rottamazione ter, esclusione inadempienza contrattuale, indennizzi per i teatri che lavorano con le scuole, sospensione attività giudiziarie e rimborso danni agli albergatori per la cancellazione delle gite scolastiche: queste sono le proposte che Fratelli d’Italia porterà in Parlamento.

“Noi chiederemo che Regione Lombardia si faccia portavoce presso il Governo della necessità di queste misure”, dicono i consiglieri del Gruppo Fdi in Regione, “Per queste ragioni ci stiamo attivando per il deposito di una mozione specifica per la proroga delle cartelle rottamazione ter”.

