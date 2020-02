CORONAVIRUS, REGIONE LOMBARDIA: NEL 10% DEI CASI NECESSARIO UTILIZZO TERAPIA INTENSIVA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 febbraio 2020 – “In base ai casi accertati la

diffusione del virus e’ ancora circoscritta e l’incidenza e’ alta

in alcune aree pari a circa al 4% della popolazione regionale.

Il COVID-19 per il 90% dei pazienti e’ facilmente risolvibile, ma

nel restante 10% dei casi, soprattutto se anziani o con un

quadro clinico compromesso, richiede il passaggio in terapia

intensiva. Nelle zone ad alta incidenza gli ospedali (Codogno,

Lodi, Cremona, Alzano) hanno dovuto affrontare situazioni

emergenziali sia per l’elevato numero di casi, sia perche’ l’11%

delle positivita’ riguarda operatori sanitari. Fino ad oggi il

resto della rete ospedaliera e’ ancora in grado di dare

risposta”.

Lo comunica – in una Nota – Regione Lombardia sottolineando come

“dalle prime evidenze ogni soggetto positivo trasmette il

COVID-19 ad altre 2 persone (r0=2). Se la diffusione si estende,

gli ospedali andranno in grave crisi non solo per i ricoveri da

Coronavirus ma per tutti i pazienti. Infatti, sono numerose le

patologie che richiedono il ricorso alle cure intensive ma i

posti disponibili sono limitati”. “Le malattie che richiedono un

ricovero in terapia intensiva – prosegue la Nota – sono

molteplici e possono verificarsi in tutte le eta’; possono

interessare i neonati, i pazienti malati da molto tempo o

persone che poco prima stavano bene, come i soggetti

traumatizzati o quelli sottoposti ad interventi chirurgici

difficili ed impegnativi”.

“Per questo – conclude la Nota – e’ stato necessario adottare le

misure restrittive previste dal DPCM del 25 febbraio che, alla

luce dei dati ad oggi disponibili, si sono rivelate corrette in

quanto consentono di contenere, o perlomeno rallentare, la

diffusione del virus.

Redazione