(mi-Lorenteggio.com) Villa Cortese, 28 febbraio 2020 – Stamane, alle ore 09:13, in una ditta di via Padre Massimiliano Kolbe, è avvenuto un grave infortunio sul lavoro. Un 28enne, R. G., per uno schiacciamento alla mano sinistra ha subito l’amputazione di alcune dita di una mano. Soccorso è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano, mentre, i Carabinieri hanno fatto i rilievi per ricostruire la dinamica.

V. A.