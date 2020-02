La Città Metropolitana di Milano, il Gruppo CAP e l’IPIA Majorana attivano il corso professionale di “gestione delle acque e risanamento ambientale”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 febbraio 2020 – La Città metropolitana di Milano ha siglato un accordo con il Gruppo CAP e IPIA Majorana che determina l’attivazione del corso di studio di “Gestione delle acque e risanamento ambientale” all’IPIA di Cernusco sul Naviglio, nella sua sede di Melzo, a partire dall’anno scolastico 2019-2020.

Questo accordo arricchisce l’offerta formativa del nostro territorio e crea una sinergia virtuosa tra scuola e azienda; si tratta di un un obiettivo che la Città metropolitana di Milano è fiera di aver contributo a far nascere e che sosterrà anche nel prossimo futuro anche attraverso lo sviluppo del progetto “Forte!”.

Si tratta dell’unico corso di tale tipologia in tutto il territorio metropolitano, verranno formate figure professionali che dovranno intervenire nella gestione delle risorse idriche e ambientali, negli impianti e nelle attività di risanamento idrogeologico del territorio; un corso che potrà anche creare delle prospettive occupazionali nel settore strategico della green economy.

Gli Enti firmatari, concretamente, nell’accordo si impegnano a:

• collaborare nella costruzione di un curriculum formativo innovativo e attraente per le nuove generazioni e appropriato alle esigenze del mondo del lavoro

• diffondere e promuovere il corso “Gestione delle acque e risanamento ambientale“ attraverso i propri canali comunicativi;

• collaborare alla creazione di “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” attinenti al corso di studio e favorire la partecipazione degli studenti iscritti alle aziende del territorio che operano nel settore;

• favorire la progettazione di iniziative comuni finalizzate al sostegno del corso professionale in oggetto;

• definire e programmare percorsi di tirocinio curriculare e extracurriculare per gli studenti e diplomati del corso in oggetto.