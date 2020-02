Milano. Un altro trafficante di droga con 51kg di hashish arrestato in zona Lorenteggio

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 28 febbraio 2020 – Sabato scorso gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, nel pieno di un servizio mirato al contrasto di droga nella zona, hanno individuato un auto sospetta che si aggirava nei pressi del confine col Comune di Settimo Milanese.

L’uomo alla guida, cittadino marocchino 54enne, una volta fermato dagli agenti ha mostrato sin da subito segni di preoccupazione.

I poliziotti di via Primaticcio hanno poi notato alcune irregolarità nella carrozzeria dell’automobile guidata dall’uomo.

L’accurata perquisizione ha confermato questo sospetto: in diverse intercapedini dell’abitacolo erano stati nascosti 51 kg di hashish, suddivisa in panetti, e ricoperti da mentolo per distogliere il fiuto dei cani antidroga.

Il 54enne è stato arrestato per traffico di #stupefacenti.

L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ringrazia

“gli agenti del Commissariato Lorenteggio di Milano per aver arrestato l’ennesimo pusher sorpreso in macchina con 51 kg di hashish. Milano – aggiunge – si conferma crocevia dello spaccio”.

VARI SEQUESTRI DROVA NEGLI ULTIMI DUE MESI – “Sono stati numerosi i sequestri di droga in Lombardia negli ultimi mesi – ha aggiunto l’assessore – ricordo episodi a Gorgonzola (MI)

Sesto San Giovanni (MI), Paderno Dugnano (MI), nei quartieri Lorenteggio e Giambellino a Milano e i 55 chili sequestrati tra le province di Milano e Bergamo. A questi vanno aggiunti i numerosi episodi di minore entita'”.

SERVE AUMENTO FF.OO. PER CONTRASTARE TRAFFICO STUPEFACENTI- “Di fronte ai dati contenuti nella ‘Relazione Annuale 2019′ della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga – rimarca De Corato – e’ sempre piu’ evidente la necessita’ di aumentare il numero delle Forze dell’ordine in Lombardia, appello che continuo a rivolgere

al Ministro dell’Interno Lamorgese. I dati ci indicano che ‘nel 2018 in Lombardia e’ stato registrato il 16,02% delle operazioni antidroga svolte sul territorio nazionale, il 7,21 % delle sostanze sequestrate e il 14,05% delle persone segnalate all’Autorita’ Giudiziaria’. E – conclude l’assessore regionale alla Sicurezza – ‘in provincia di Milano e’ stato registrato il 59,20% delle operazioni antidroga svolte sul territorio nazionale'”.

V. A.