(mi-Lorenteggio.com) Nerviano, 28 febbraio 2020 – Cinque ore di lavoro per un fienile distrutto dalle fiamme nella frazione di Villanova, in via Monte Bianco: quattro le squadre di vigili del fuoco impegnate stamattina nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della struttura. Nessun ferito.

V. A.