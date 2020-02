Rozzano. Perde il portafoglio mentre commette un furto, preso

(mi-Lorenteggio.com) Rozzano, 28 febbraio – Ladro sbadato perde il portafoglio mentre ruba attrezzi da lavoro da un mezzo in sosta. Lo trovano gli agenti della polizia locale di Rozzano che, nell’arco di poche ore, denunciano il colpevole, il suo complice e restituiscono il bottino ai legittimi proprietari, due operai di origine polacca.

La vicenda, che ha dell’incredibile, è avvenuta ieri pomeriggio, nel parcheggio sotterraneo di un supermercato cittadino. Dalle prime ricostruzioni due trentenni erano appostati nel parcheggio in attesa di mettere a segno un colpo. Quando vedono due operai parcheggiare il loro furgone e salire al piano superiore per accedere al market, entrano in azione.

Dopo essersi accertati che in quel momento non transitavano altri veicoli e non passavano persone, i due rompono il vetro posteriore dell’automezzo e rubano dal bagagliaio due grosse borse cariche di utensili da lavoro, un bottino dall’ ingente valore. Solo una volta terminati gli acquisti e tornati al furgone, i due operai scoprono l’amara sorpresa.

Immediata la richiesta di aiuti. Sul posto giungono gli agenti della polizia locale che, una volta raccolte le prime testimonianze decidono di effettuare un sopralluogo dell’area di sosta.

E’ in quel momento che, poco distante dallo stallo di sosta del furgone, notano un portafoglio sul pavimento. Lo aprono e vedono il contenuto: documenti ed effetti personali di un pregiudicato. Gli agenti fiutano una pista e iniziano gli accertamenti. In collaborazione con la polizia locale di Milano la pattuglia si è recata in via Chiesa Rossa in cui risiede il malvivente, H.V. 28 anni che, dopo qualche esitazione, ha restituito le borse cariche di attrezzi da lavoro sottratte dal furgone qualche ora prima ed è stato denunciato a piede libero per furto.

Il sostanzioso bottino è stato restituito ai due increduli operai.

V. A.