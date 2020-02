(mi-Lorenteggio.com) Milano, 29 febbraio 2020 – Stamane, intorno alle ore 5.15, in via e in direzione Cusago, un 19enne ha perso il controllo della propria vettura ribaltandosi all’altezza della rotonda per via Assiano. Soccorso dalla Polizia Locale di Milano e da un’ambulanza è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano.

V. A.