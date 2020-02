Ceriano – Le scuole resteranno chiuse per un’altra settimana

Decisione delle Regioni, sentito il Governo

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 29 febbraio 2020 – E’ arrivata nel tardo pomeriggio di oggi la conferma ufficiale del presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, dopo le richieste del governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana e dei suoi colleghi Luca Zaia (Veneto) e Stefano Bonaccini (Emilia Romagna: le scuole di ogni ordine e grado di queste tre regioni resteranno chiuse anche la prossima settimana.

La richiesta dei governatori fa seguito alle indicazioni del Comitato tecnico di esperti che sta monitorando la diffusione del coronavirus e che considera necessaria la proroga della misura adottata questa settimana. Alla conferma verbale del presidente Conte seguirà il nuovo Decreto del presidente del consiglio dei Ministri che potrebbe essere emanato nella giornata di domani, domenica, o al più tardi lunedì.

In ogni caso, le disposizioni per tutti i comuni lombardi sono quelle di proseguire con le limitazioni introdotte questa settimana.

“Ci siamo riuniti in Comune oggi pomeriggio per valutare le ultime indicazioni provenienti da Regione Lombardia così da divulgare, come fatto finora, indicazioni ufficiali su questo delicatissimo tema” -spiega il sindaco Roberto Crippa. “Dalla Regione si conferma l’importanza del provvedimento di chiusura adottato e i tecnici raccomandano di proseguire su questa strada”.