Coronavirus. Protezione Civile Trezzano sempre in prima linea

I volontari del gruppo comunale stanno operando in supporto all’AREU (ente che coordina il 118) per contribuire a rispondere ai cittadini che chiedono aiuto e informazioni sul Coronavirus.

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 29 febbraio – La Protezione Civile di Trezzano sul Naviglio in queste ore è operativa con i suoi volontari, disponibili a offrire il proprio contributo per affrontare l’emergenza Coronavirus. Il nostro Gruppo Comunale sta operando in supporto dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), l’ente che coordina il 118, nell’ambito delle azioni del Centro Coordinamento Volontari (CCV) di Milano. Alcuni volontari stanno operando all’help desk telefonico presso la sede TIM di via della Boscaiola, fornendo informazioni ai cittadini che si rivolgono ai numeri di emergenza 1500 e 800 894 545. Altri volontari, invece, stanno fornendo supporto logistico all’Ospedale Niguarda.

“A nome di tutta la nostra comunità – dichiara il sindaco Fabio Bottero – ringrazio i nostri volontari per la dedizione e l’impegno verso il nostro Paese, dimostrato anche in questa occasione. Poter contare sul loro supporto è molto importante per tutti noi e ci fa sentire più al sicuro”.

I volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Trezzano sul Naviglio sono addestrati e si esercitano periodicamente per intervenire in caso di emergenza per la salvaguardia dei cittadini, del territorio e dei beni culturali. Operano in maniera sinergica e coordinata con gli Enti Locali e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, fornendo un supporto fondamentale alla risoluzione delle emergenze, sempre al servizio di chiunque sia in difficoltà.