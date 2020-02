(mi-Lorenteggio.com) Milano, 29 febbraio 2020 – Questa notte, intorno alle ore 1.45, in via Lodovico il Moro, all’incrocio con via Andrea Ponti, di fronte alla Chiesa di San Cristoforo, un 19enne, C. E., è stato investito da una vettura.

Soccorso da un’ambulanza e un’automedica è stato trasportato all’Humanitas di Rozzano in codice giallo, con un grave trauma cranico. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che ha compiuto tutti i rilievi.

V. A.