(mi-Lorenteggio.com) Milano, 29 febbraio 2020 – Intorno alle ore 18.00, in viale Papiniano, all’altezza del civico 49 e dell’incrocio con via Ausonio, per un incidente tra una vettura e una moto, due persone sono rimaste gravemente ferite. Soccorse dal personale medico di due ambulanze e di due automediche, i due feriti, un ragazzo di 25 anni e uno di 30 anni, sono stati portati in ospedale in codice rosso.

V. A.