Scoperta una raffineria di eroina a Fontanella (BG)

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 29 febbraio 2020 – “Non solo spaccio, la scoperta di una

raffineria di eroina a Fontanella (BG) ed il sequestro di 10

chili di eroina, e’ una ulteriore testimonianza di una situazione

sempre piu’ grave in Lombardia in tema di stupefacenti”.

Lo dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e

Polizia locale, Riccardo De Corato.

AUMENTARE AGENTI IN LOMBARDIA – “Questo problema – aggiunge

l’assessore – riguarda non solo Milano, ma tutta la Lombardia.

Ricordo infatti le recenti operazioni tra Gorgonzola (MI), Sesto

San Giovanni (MI), Paderno Dugnano (MI) e i quartieri milanesi

del Lorenteggio e del Giambellino. Ringrazio le Forze

dell’ordine per i sempre piu’ numerosi interventi antidroga. Un

quadro in continuo aggravamento, che non puo’ essere fronteggiato

con l’attuale numero di agenti, non piu’ adeguato alla situazione

attuale. Dalla ‘Relazione annuale 2019′ della Direzione centrale

per i servizi antidroga emerge che in Lombardia si sono svolte

il 16,02%, e nella provincia di Milano il 59,20%, delle

operazioni condotte sul territorio nazionale. Dati preoccupanti

che non possono lasciare il Viminale indifferente. Per questo

continuero’ a chiedere al ministro dell’Interno Lamorgese di

aumentare gli agenti in Lombardia”.