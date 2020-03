Trezzano sul Naviglio: un caso di coronavirus, famiglia in quarantena

(mi-Lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 1 marzo 2020 – L’Amministrazione comunale, le istituzioni cittadine e alcune famiglie trezzanesi sono venute a conoscenza di un caso di contagio da Coronavirus, dopo un soggiorno a Codogno, di un cittadino non residente ma domiciliato a Trezzano sul Naviglio.

L’uomo è rientrato in contatto con la famiglia sabato 22 febbraio e da giorni è ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sono in via di miglioramento, mentre la famiglia è a casa in quarantena preventiva e in contatto costante con ATS, che tiene la situazione sotto controllo.

“La nostra Amministrazione – spiega il sindaco Fabio Bottero – avvisata da persone vicine alla famiglia fino ad oggi non ha ricevuto note ufficiali da ATS che abbiamo comunque contattato telefonicamente (e sappiamo essere in contatto costante con la famiglia): siamo stati rassicurati, dobbiamo continuare a seguire le indicazioni ministeriali e regionali senza dover attivare ulteriori protocolli. Siamo anche in contatto con le Istituzioni cittadine e sarà nostra premura informare la nostra cittadinanza su possibili sviluppi della situazione che, ripeto, al momento è sotto controllo e costantemente monitorata da ATS”.

“Invito tutti – continua il sindaco – a non diffondere allarmismi e a fidarsi delle Istituzioni: atteniamoci alle disposizioni, comportiamoci con prudenza e senso di responsabilità senza eccedere in strumentalizzazioni e procurati allarmi”.

Per informazioni e qualsiasi necessità scrivere a: direzionegenerale@ats-milano.it