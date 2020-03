CORONAVIRUS, ASSESSORE MATTINZOLI: STO RIPOSANDO E SONO TRANQUILLO, GRAZIE A TUTTO STAFF SANITARIO CHE MI STA ASSISTENDO

PRESIDENTE FONTANA: IN BOCCA AL LUPO ALL’AMICO MATTINZOLI, REGIONE PROSEGUE SUO IMPEGNO PER CONTRASTARE INFEZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 02 marzo 2020 – “Sto riposando e sono assolutamente tranquillo”. Lo dice l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli, risultato positivo al Coronavirus, ora ricoverato agli Spedali Civili di Brescia.

“Desidero rivolgere un ringraziamento al direttore generale dell’Asst Garda e a tutto lo staff del Pronto soccorso di Desenzano: mi stanno seguendo con umanità e competenza. Il mio pensiero va a tutto il personale sanitario che in questi giorni sta lavorando senza tregua e ho potuto constatare di persona quello che sta facendo in modo davvero straordinario. Il mio pensiero va inoltre alla mia famiglia già in quarantena, ma sta bene, al mio staff e tutti i dipendenti di Regione. Un grazie al presidente Attilio Fontana e a tutta la giunta per i messaggi che mi arrivano e a tutte le persone che mi stanno incoraggiando”.

“Sono convinto – ha concluso Mattinzoli – che guarirò in fretta come tutti i contagiati, ma da assessore allo Sviluppo Economico non posso non pensare all’economia lombarda e nazionale che ora più che mai ha bisogno di una grande mano per poter ripartire più forte di prima”.

“Un caro saluto e un affettuoso in bocca al lupo all’assessore Mattinzoli ricoverato in ospedale perché affetto da Coronavirus”. Lo ha rivolto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, all’assessore allo Sviluppo economico, “purtroppo colpito dal Coronavirus”.

“Lo salutiamo con affetto – ha aggiunto – e siamo convinti che tornerà presto con noi a lottare per tutti i nostri cittadini”.

Intanto, ha comunicato il governatore, la Giunta lombarda questa mattina ha approvato importanti provvedimenti in ambito sanitario.

“Abbiamo stanziato 40 milioni di euro – ha aggiunto il presidente Fontana – per acquistare ‘macchinari’ che consentano di migliorare le nostre ‘rianimazioni’ e 10 milioni per assumere nuovi medici e infermieri. Non stiamo fermi, ma ci diamo da fare con grande determinazione”.

“Da ieri inoltre – ha ricordato Fontana – è entrata in vigore la norma che abolisce il super-ticket”.

Da ultimo, infine, un invito a rispettare le norme di igiene che sono state consigliare e suggerite da Oms.

“Usate qualche attenzione quando siete in compagnia – ha concluso il governatore – e non create assembramenti. Con qualche accorgimento riusciremo a sconfiggere la diffusione del virus e a riprendere la nostra vita senza limitazioni”.