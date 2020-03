CORONAVIRUS: PILONI (PD), “ALL’OSPEDALE DI CREMA SERVONO INFERMIERI, MEDICI E POSTI LETTO

“LA REGIONE INTERVENGA AL PIÙ PRESTO, ANCHE COINVOLGENDO LE STRUTTURE PRIVATE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 marzo 2020 – Dopo aver sollevato le criticità dell’Ospedale di Cremona, il consigliere regionale del PD Matteo Piloni lancia l’allarme per l’Ospedale di Crema che è al limite e necessita di rinforzi e sostegno, in questa fase di emergenza dovuta all’elevato numero di pazienti con sintomi compatibili con il Covid 19, di cui un buon numero affetti da polmonite. Tra loro, anche tre operatori sanitari – due anestesisti e una infermiera – ricoverati in rianimazione.

“Servono infermieri, medici e posti letto, anche in altri ospedali e anche coinvolgendo le strutture private – chiede a gran voce Piloni – Una situazione che riguarda il Pronto Soccorso e molti altri reparti per i quali medici, infermieri e personale sanitario tutto stanno dando una mano, a personale invariato e con un grande spirito di collaborazione”.

“Inoltre – aggiunge – scarseggiano anche i dispositivi di protezione individuale, fondamentali per poter lavorare in sicurezza”.

“Chiediamo a Regione Lombardia di mandare rinforzi e dare sostegno all’Ospedale di Crema che, vista anche la vicinanza con la zona rossa, sta dando una grande prova di disponibilità e professionalità” conclude il consigliere dem.

Redazione