Primo caso di Coronavirus a Bollate

(mi-Lorenteggio.com) Bollate, 2 marzo 2020 – Il Sindaco ha appreso, anche se non ha ancora ricevuto notizia ufficiale, di un caso di Coronavirus COVID-19 che interessa un cittadino di Bollate, attualmente ricoverato nel reparto infettivi dell’Ospedale Sacco di Milano.

L’ATS Città Metropolitana e Regione Lombardia hanno attivato prontamente tutti i protocolli e le misure di sicurezza previste, comprese le verifiche sui familiari. Il Sindaco e l’Amministrazione comunale si sono messi a disposizione delle autorità preposte e restano in attesa di ulteriori indicazioni. Informeranno immediatamente la cittadinanza di tutti gli sviluppi di cui verranno a conoscenza.

“Ricordiamo a tutti i bollatesi che in questo momento è importante seguire tutte le indicazioni e i comportamenti appropriati, riportati dal sito del Ministero della Salute e della Regione Lombardia.

Informiamo, inoltre, che nelle prossime ore alcune persone potrebbero essere contattate dalle Unità preposte alla gestione della crisi per accertamenti in merito alle condizioni di salute: si raccomanda di mantenere il profilo collaborativo necessario in questi contesti.

Dobbiamo affidarci e fidarci del Sistema Sanitario Nazionale che ha a sua disposizione personale, conoscenze e strumenti per affrontare nel migliore dei modi la situazione di emergenza.

Ci vorrà tempo e pazienza ma ce la faremo!” dichiara Francesco Vassallo, Sindaco di Bollate.

V. A.