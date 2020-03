CORONAVIRUS, OK A MASCHERINE CHIRURGICHE IN DPCM

ASSESSORE CAPARINI: RECEPITA PROPOSTA REGIONE LOMBARDIA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 3 marzo 2020 – “In relazione all’emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quali dispositivi idonei a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione dell’istituto Superiore di Sanità”. Recita così l’articolo 34 comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) relativo alle misure da porre in essere sull’emergenza COVID 19.

Lo comunica in una Nota Regione Lombardia in merito all’uso e alla tipologia delle mascherine utilizzabili durante l’emergenza del Coronavirus.

“I nostri tecnici, di concerto con l’OMS – commenta l’assessore al Bilancio, Davide Caparini – hanno certificato la validità delle mascherine a 4 stati (cosiddette chirurgiche) nel contrasto alla diffusione del COVID-19. Recependo la nostra proposta il ministero delle Sanità consente alle regioni di affrontare l’emergenza e superare il problema dell’approvvigionamento delle mascherine FFP3 e FFP2 che sono oggetto di vergognosa speculazione a livello mondiale. Infatti, il fabbisogno del sistema sanitario è di tre ordini di grandezza superiore all’ordinario”.

Redazione