7 indicatori economici che ogni trader di forex dovrebbe conoscere

Milano, 4 marzo 2020 – I fattori economici come i tassi di interesse, l’inflazione, i tassi di disoccupazione, la spesa dei consumatori e l’attività manufatturiera sono tutti indicatori della salute economica di un paese o di una regione, che in ultima istanza determinano la forza e il valore della sua valuta.

Ecco perché i trader esperti seguono questi indicatori e li usano come uno dei pilastri delle loro strategie per il trading di forex.

Questo articolo presenterà sette dei più importanti indicatori economici che ogni trader dovrebbe conoscere. Vedrai che alcuni di questi indicatori sono concentrati sulle economie statunitense ed europea, che hanno una grandissima influenza sul mercato globale di forex, mentre alcuni sono rilevanti per tutte le economie e per tutte le valute.

Seguire e comprendere questi indicatori ti aiuterà a migliorare la tua conoscenza dell’economia e a portare a un nuovo livello la tua attività di trading.

Le decisioni sul tasso di interesse della banca centrale

Uno dei fattori più influenti nel mercato globale delle valute riguarda le decisioni monetarie delle banche centrali, e più nello specifico le decisioni sul taso di interesse.

Le decisioni sul tasso di interesse possono influenzare direttamente la domanda e la quantità di una valuta. Tassi di interesse più alti solitamente attraggono investitori stranieri e questo aumenta la domanda di valuta di un certo paese, mentre in più aumenta il suo valore. Dall’altra parte, tassi di interesse più bassi solitamente abbassano gli investimenti stranieri e diminuiscono il valore di una valuta.

Questa forte correlazione è il motivo per cui i trader di forex osservano con attenzione le decisioni sui tassi di interesse, in particolare quelli delle banche centrali delle due economie più importanti del mondo – la Federal Reserve statunitense e la Banca Centrale Europea (BCE).

Il FOMC (US Federal Open Markets Committee) si riunisce otto volte all’anno per decidere la politica monetaria degli USA. Le decisioni e gli annunci del FOMC tendono a impattare direttamente sul mercato delle valute globale perché il dollaro è la valuta di riserva mondiale, e il cambio in questa valuta ha un effetto a cascata sulle altre.

Allo stesso modo, i meetings sulla politica monetaria del Consiglio Direttivo della BCE si tengono ogni sei settimane. Le sue decisioni influiscono sui mercati globali, oltre a influenzare l’acquisto e la vendita degli indici, azioni e altri asset europei.

Tasso di disoccupazione

Il tasso di disoccupazione (definito come la percentuale della forza lavoro che sta cercando attivamente lavoro) è strettamente legato ai livelli di spesa dei consumatori – uno dei principali fattori di crescita economica. Visto che si tratta di uno degli strumenti di misura principali usati dalle banche centrali, i trader di forex usano questo indicatore per provare a prevedere le azioni che le banche possono prendere per stimolare l’economia (come l’innalzamento o l’abbassamento dei tassi di interesse) che in ultima istanza influiscono sulla quantità di denaro e sul valore della valuta di un paese.

Nonfarm Payrolls (NFP)

Si tratta di un report redatto dall’organo di statistica degli Stati Uniti (il BLS) che riassume il numero di posti di lavoro aggiunti negli Stati Uniti, ad esclusione dei settori dell’agricoltura, del governo, dei lavori domestici e delle organizzazioni no profit. Alcuni analisti considerano le sue cifre come un indicatore del PIL degli Stati Uniti, perché fornisce un’indicazione sulla spesa futura, che è un fattore primario nella valutazione della crescita economica.

Mentre molti trader considerano il PIL come altamente significativo, il fatto che i dati sul PIL siano pubblicati ogni trimestre lo rende un indicatore che tende ad essere in ritardo. Il report sui Nonfarm Payrolls tende ad essere più attuale quando si tratta di fornire un indizio sulla condizione dell’economia nel prossimo futuro.

Indice di fiducia dei consumatori

L’Indice di Fiducia del Consumatori misura la percezione e la sensazione dei consumatori per quanto riguarda la loro futura situazione finanziaria negli Stati Uniti. È misurato dal Consumer Confidence Index Report, compilato mensilmente dal Conference Board, e il Consumer Sentiment Index compilato dall’Università del Michigan.

Visto che la spesa dei consumatori è uno degli elementi centrali della crescita economica, questi report forniscono alcune indicazioni sulla direzione che l’economia potrebbe prendere, perché una fiducia dei consumatori in genere conduce a una spesa crescente e a un movimento positivo dell’economia.

Consumer Price Index (CPI)

Il Consumer Price Index (CPI) presenta una misura collegata agli indici del costo di beni e servizi, fornendo un’indicazione di come i prezzi si stanno muovendo. Il report sul CPI tende ad avere un grande impatto sul valore della valuta di un paese, perché i dati sull’inflazione spesso influiscono direttamente sulle decisioni in politica monetaria prese dalle banche centrali, specialmente le decisioni che riguardano i tassi di interesse.

Industrial Production Index (Indice della produzione industriale)

L’indice della produzione industriale è un report mensile redatto dalla FED americana che misura il risultato dell’economia statunitense nelle industrie manifatturiera, mineraria ed energetica.

Molti trader considerano questo report importante perché offre delle informazioni importanti sui cambiamenti strutturali generali nell’economia statunitense. Visto che la correlazione tra questo indice e l’attività economica è molto stretta, alcuni trader usano questa informazione come segnale anticipato di cambiamenti nel PIL (Prodotto Interno Lordo).

Advance Monthly Sales for Retail Trade

Chiamato comunemente Retail Sales Report, questo report mensile pubblicato dal Census Bureau degli USA offre una stima anticipata del valore nominale in dollari delle vendite all’interno del settore al dettaglio degli Stati Uniti, oltre a rivelare dei trend rispetto ai periodi precedenti.

I trader di forex in genere osservano i cambiamenti nelle vendite al dettaglio come indicazione della direzione dell’economia, perché il consumo personale riflette il sentimento generale ed è considerato come uno dei fattori primari della crescita economica.

Conclusioni

Il mercato forex è guidato da fattori economici che hanno un impatto sul valore e la forza delle valute, con un focus speciale sull’economia statunitense e il dollaro. Ecco perché seguire gli indicatori chiave in questo articoli è fondamentale per ogni attività di trading di forex.