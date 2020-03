Buccinasco – Consegna farmaci a domicilio agli over 65

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 4 marzo 2020 – Farmaci a domicilio per over 65, persone con difficoltà motorie e con disabilità, per affrontare l’emergenza Coronavirus.

È il nuovo servizio comunale attivo a Buccinasco da domani, giovedì 5 marzo, gestito dall’Amministrazione comunale e dall’Azienda Speciale Buccinasco (farmacie comunali).

Il servizio sarà rivolto alle persone over 65, alle persone con disabilità e a chi ha difficoltà motorie e non può effettuare spostamenti in modo autonomo.

Il Comune ha attivato un numero dedicato da chiamare al mattino (dalle ore 9 alle ore 11) per prenotare il proprio farmaco che sarà consegnato al suo domicilio entro le 14 del giorno stesso.

“Con questo servizio straordinario – spiega il sindaco Rino Pruiti – intendiamo agevolare le fasce più fragili della popolazione. È un momento delicato per tutti noi, occorre agire con prudenza e responsabilità, evitando il più possibile situazioni a rischio, assembramenti, luoghi chiusi e affollati. Gli over 65 e le persone con disabilità o difficoltà motorie potranno chiamare il Comune per ricevere a casa il proprio farmaco”.

“Per i prossimi giorni – continua il sindaco – stiamo studiando anche la possibilità di portare agli anziani la spesa a domicilio”.

COME PRENOTARE IL FARMACO

• Per attivare il servizio occorre chiamare e prenotarsi al numero:

02.45797347

• dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11

• Fornire nome e cognome, indirizzo completo, numero di telefono e indicazioni per accedere all’abitazione (interno, piano, citofono)

• Entro le 14 del giorno di prenotazione avverrà il ritiro della ricetta a domicilio e la consegna del farmaco

• Il pagamento avverrà in contanti alla consegna a domicilio del farmaco (con regolare scontrino emesso dalla farmacia).

Redazione