(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 4 marzo 2020 – Stamane, intorno alle ore 7.45, all’incrocio tra la via Roma di Cesano Boscone e via Milano di Corsico, un 28enne è stato soccorso e trasportato in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano, dopo esser stato urtato da una vettura.

Redazione