MILANO, ASSEGNAZIONI CASE ALER: BOLOGNINI: SU REGOLAMENTO REGIONE E COMUNE DA TEMPO AL LAVORO. SOLUZIONI IN TEMPI BREVI

Milano, 4 marzo 2020 – "Anche in passato le attivita'

propedeutiche alle assegnazioni risultavano particolarmente

gravose e non consentivano assegnazioni immediate. Le

convocazioni per le istruttorie delle domande comportavano tempi

lunghi, di almeno 1 mese. Stiamo lavorando da tempo per

velocizzare i tempi e trovare una soluzione con il Comune. Le

dichiarazioni polemiche espresse oggi da Rabaiotti mi

sorprendono e paiono sollevate ad arte”.

Cosi’ Stefano Bolognini, assessore alle Politiche sociali,

abitative e Disabilita’ della Regione Lombardia e’ intervenuto per

fare chiarimento e rispondere alle affermazioni dell’assessore

Comunale milanese Gabriele Rabaiotti, in relazione alla

procedura di assegnazione delle case popolari a Milano.

BOCCIATE 200 DOMANDE, DOPO VERIFICHE TEMPI PIU’ SPEDITI – “Quanto

detto da Rabaiotti – ha aggiunto Bolognini – non solo mi

stupisce ma e’ assolutamente lontane dalla realta’. Al riguardo la

riunione di domani che era gia’ programmata, punta ad arrivare a

trovare una soluzione in tempi brevi. In questa prima fase – ha

spiegato l’assessore Bolognini – Aler Milano ha effettuato

almeno 200 istruttorie di domande risultate non assegnabili e

quindi cancellate o riposizionate perche’, dopo le

autocertificazioni, i documenti prodotti non risultavano

coerenti. Terminate le verifiche il lavoro istruttorio diventera’

piu’ semplice”.

POLEMICHE INUTILI – Quindi, tornando sulla polemica, Bolognini

ha chiosato: “Rabaiotti ha attaccato il nuovo regolamento

regionale in commissione, sottovalutando il fatto che Regione e

Comune stiano gia’ lavorando fattivamente alla risoluzione del

problema. Si tratta di un attacco fuori luogo – ha concluso –

che stride con il clima di collaborazione con cui gli uffici

regionali e comunali stanno lavorando per cercare di risolvere

questo problema. C’e’ chi lavora e c’e’ chi si limita a creare

inutili polemiche”.

