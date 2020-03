(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 marzo2020 – Stamane, alle ore 10:38 Milano, in via Lodovico Necchi, una via adiacente alla Basilica di Sant’Ambrogio, nel centro cittadino, un operaio di 45 anni, B. V. è precipitato dal tetto capannone a seguito rottura del tetto. Soccorso da un’automedica e da un’ambulanza, è stato portato in codice giallo all’ospedale Policlinico di Milano.

