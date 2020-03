Quale sarà il gioco di casinò più popolare nel 2020?

Milano, 4 marzo 2020 – Da alcuni anni, l’industria del gioco d’azzardo online in Italia è in pieno boom. Il nostro paese ha legalizzato i casinò online nel 2011 e le slot online poco dopo, aprendo di fatto il nostro mercato all’attività di operatori che hanno costruito siti di gioco sempre più belli e ricchi di giochi.

Del resto, gli italiani sono sempre stati amanti del gioco e hanno sempre tentato la fortuna in ogni modo possibile: dalla grande tradizione dei casinò di Venezia e Sanremo, passando per la smorfia napoletana. Oggi questa passione si è in larga parte riversata in rete, dove è possibile trovare una miriade di giochi disponibili in qualunque momento e ovunque ci si trovi, basta avere una connessione a internet.

Inoltre bisogna anche considerare il fattore economico: giocare in rete costa immensamente meno che farlo “via terra”. Online è possibile trovare siti di gioco che accettano puntate anche di pochi centesimi. Puoi addirittura trovare siti di gioco che offrono giochi di casino gratis, cosa naturalmente inimmaginabile a Montecarlo o Las Vegas.

E poi il gioco online è in continua evoluzione, con nuove tecnologie che si fanno avanti e che rendono le giocate ancora più divertenti e coinvolgenti. Dunque, quali di queste innovazioni faranno breccia nel cuore dei giocatori in questo 2020? Quale sarà il gioco più popolare dell’anno? Proviamo a fare un pronostico.

Se dovessimo scommettere, diremmo che il gioco più popolare del 2020 sarà la roulette, e vi spieghiamo perché. La roulette è un gioco da sempre molto amato dagli italiani. Sarà perché ha un fascino innegabile che non è affatto invecchiato con gli anni, nonostante si tratti di un gioco che ha più di tre secoli di storia; o sarà perché è diventata praticamente sinonimo di fortuna, caso, azzardo. Insomma, noi italiani andiamo pazzi per questo gioco, che infatti ha sempre riscosso un enorme successo nel nostro paese.

Da qualche anno possiamo trovare la roulette anche online, direttamente sul nostro pc o supporto mobile. È così che molte persone che prima non avevano mai giocato alla roulette ma l’avevano solo sognata hanno potuto finalmente divertirsi con questo gioco tanto speciale. E infatti non ha fatto che crescere in popolarità tra il pubblico italiano. Per qualche anno, questa fama è stata adombrata dalle slot, ma sembra che la tendenza si stia invertendo.

Secondo noi la roulette raggiungerà un nuovo picco di popolarità proprio nel 2020. Merito di software di gioco sempre più belli e coinvolgenti, che oltre tutto negli ultimi anni sono diventati anche ottimizzati per smartphone e tablet, facendo sì che l’esperienza di gioco non ne risenta affatto quando si gioca da supporti mobili. Ma merito anche di una nuova tecnologia, che ha reso la roulette online ancora più realistica: il gioco live.

Il casino live è una nuova modalità di gioco durante la quale ci si collega via webcam con una vera sala da gioco. Qui è presente il tavolo da roulette, con la ruota e i numeri sul panno verde, oltre ovviamente a un croupier professionale. Il croupier prende le nostre puntate, che possiamo comunicargli tramite un software o tramite chat, e poi fa partire la ruota e lancia la pallina. Il tutto crea un’esperienza di gioco davvero coinvolgente e iper realistica, che di fatto si colloca a metà strada tra online e offline.

Insomma, se dovessimo puntare tutti i nostri soldi, diremmo che il gioco più popolare del 2020 sarà la roulette. Avremo ragione? Lo scopriremo alla fine dell’anno.

L. M.