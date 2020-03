Rho. Controllo impianti termici: efficienza energetica e risparmio economico

Il 2 anni effettuate 2.235 ispezioni organizzate dall’Ufficio Energia e Servizi a Rete

(mi-lorenteggio.com) Rho, 4 marzo 2020 – 2.235 impianti ispezionati in due anni, di cui il 76% in regola o con carenze solo amministrative e documentali e l’1,5% con carenze gravi, 100 impianti segnalati al Catasto Impianti Termici della Lombardia: questi sono i risultati dell’attività svolta dall’Ufficio Energia e Servizi a Rete, a cui sono state assegnate le competenze e i controlli degli impianti termici civili in carico al Comune dal 2017.

Compito principale è l’organizzazione e la gestione delle campagne di ispezione per verificare che le procedure di esercizio e manutenzione degli impianti termici siano eseguite dai responsabili secondo i tempi e i modi stabiliti dalla legge. L’ufficio gestisce i rapporti con i manutentori fornendo loro assistenza e provvedendo alla distribuzione delle targhe per accatastare gli impianti termici.

“Il controllo delle caldaie è di fondamentale importanza. – afferma l’Assessore a Ecologia, Ambiente e Mobilità Gianluigi Forloni – La gestione scrupolosa e accurata degli impianti termici consente di inquinare meno ed ottenere notevoli risparmi economici, oltre a garantire il benessere e la sicurezza nella propria abitazione. Grazie all’ottimo lavoro svolto dall’Ufficio Energia e Servizi a Rete, nei primi 2 anni gli impianti controllati sono stati ben 2.235, di cui il 24% con anomalie più o meno gravi, una percentuale ancora alta se si vuole un maggior rispetto dell’ambiente e della salute”.

I risultati delle campagne di ispezione condotte in questi primi 2 anni di attività sono i seguenti

• Impianti complessivamente ispezionati 2.235

• impianti in regola 1.296

• impianti con carenze solo amministrative/documentali 402

• Impianti con anomalie nella combustione (CO elevato, bassi rendimenti) 97

• Impianti con altre anomalie non gravi 406

• Impianti con anomalie gravi 34

Gli impianti segnalati come non a norma ,a cui è stato inviato l’invito all’adeguamento, hanno già provveduto in misura superiore al 60% dei casi a dare evidenza della messa a norma.

Le procedure adottate per la selezione degli impianti da ispezionare prevedono non solo estrazioni dal catasto CURIT – Catasto Impianti Termici della Lombardia, ma l’analisi incrociata dei dati del catasto impianti con il database fornito dai distributori di combustibili e i dati anagrafici a disposizione del Comune. Questo lavoro ha fatto emergere la presenza di oltre 100 mai accatastati su CURIT e quindi recuperati al rispetto delle norme regionali, che avevano completamente eluso fino alla nostra analisi.

Le ispezioni sono condotte da addetti specializzati scelti con apposita gara pubblica, mentre l’Ufficio Energia e Servizi a Rete si occupa di tutte le attività a monte e a valle dell’ispezione vale a dire:

• Estrazione e selezione degli impianti da sottoporre a verifica

• Invio ai responsabili degli impianti selezionati dell’avviso di ispezione

• Valutazione e analisi dei verbali di ispezione redatti a seguito dell’ispezione

• Emissione delle ordinanze per la messa a norma degli impianti segnalati come pericolosi

• Invio della richiesta di messa a norma tramite lettera per gli impianti con anomalie meno gravi

• Gestione dei procedimenti sanzionatori ove previsti