Usmate. Emergenza CoronaVirus: anche #UsmateVelatenonsiferma

Campagna di comunicazione condivisa fra Comune e Confcommercio a favore dei negozi di vicinato

(mi-lorenteggio.com) Usmate con Velate, 4 marzo 2020 – Un messaggio per non far sentire soli gli esercenti locali in un momento di inevitabile difficoltà commerciale e per sensibilizzare la cittadinanza ad «utilizzare» le attività del territorio.

Nonostante l’emergenza CoronaVirus e le misure per la prevenzione dal contagio messe in atto dalla presidente del Consiglio dei Ministri, anche «#UsmateVelatenonsiferma»: è questo il motto di una campagna di comunicazione condivisa fra il Comune di Usmate Velate e la delegazione di Confcommercio Milano-Lodi-Monza e Brianza.

Già a partire da domani, tutti gli associati del territorio esporranno un cartello che vuole al tempo stesso essere un messaggio per i cittadini verso un lento ritorno alla normalità, pur nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto governativo. Lo stesso cartello sarà presente anche sul portale istituzionale del Comune.

“Sono giorni difficili, nei quali occorre convivere con alcune limitazioni alle quali non siamo abituati – sottolinea Lisa Mandelli, sindaco di Usmate Velate – pur in questa situazione di allerta, vogliamo trasmettere fiducia ai nostri cittadini e ai titolari dei negozi di vicinato, elementi preziosissimi per il senso di comunità che da sempre sanno trasmettere”.

“Come Amministrazione Comunale, vogliamo mettere in atto un piccolo ma simbolico gesto a favore del commercio locale – sottolinea Pasquale De Sena, assessore con delega al Commercio – questo messaggio, condiviso sulle vetrine dei nostri negozi, è un invito a valorizzare chi offre un servizio sul nostro territorio comunale. Questi pannelli hanno lo scopo di diffondere un messaggio positivo in un periodo delicato per i timori che l’incertezza coronavirus sta creando. In più, questo messaggio è emozionale e racconta la voglia di reagire della popolazione tutta”.

“In un momento così difficile per le nostre imprese dove troppo spesso le informazioni veicolate dai mass media tendono a dare eccessiva evidenza alle notizie negative, ci fa piacere condividere con l’Amministrazione Comunale di Usmate Velate un’iniziativa che contiene un messaggio positivo, rivolto sia agli esercenti che ai clienti – afferma Alessandro Barbone, presidente di ConfCommercio Vimercate – è importante che istituzioni e associazioni di categoria lavorino in sinergia per individuare misure di sostegno a favore delle piccole e media imprese. Come presidente, invierò nelle prossime ore ai sindaci dei Comuni del Vimercatese una lettera in cui ci rendiamo disponibili a mettere in atto interventi di supporto ai negozi di vicinato. In tal senso, apprezzo l’iniziativa del Comune di Usmate Velate: anche il supporto morale, in un momento come questo, è importante e dimostra attenzione verso il commercio. In questo momento così particolare, prosegue anche il nostro ruolo di informazione finalizzato alla osservanza delle disposizioni per la tutela della salute pubblica.”.

