Appello a Governo e Regione Lombardia per misure urgenti ed adeguate di sostegno a tutto il sistema economico lombardo

L’Amministrazione comunale esprime vicinanza agli operatori rhodensi di attività commerciali e produttive e appoggia le loro richieste di sostegno.

Rho, 5 marzo 2020 – In merito al perdurare dell’emergenza epidemiologica da coronavirus, il Sindaco Pietro Romano e l’assessore al Commercio e Attività produttive Andrea Orlandi esprimono preoccupazione per la situazione delle attività commerciali del territorio e adesione all’appello di Anci Lombardia per il sostegno finanziario ai comuni:

“Come amministrazione comunale esprimiamo la nostra preoccupazione per la situazione degli operatori del settore commerciale e produttivo per le conseguenze derivanti dalla crisi economica dovuta all’emergenza coronavirus. Facciamo nostre le loro richieste di sostegno immediato e consistente rivolte al Governo e a Regione Lombardia. Purtroppo il protrarsi dell’emergenza epidemiologica sta avendo ricadute preoccupanti su tutto il sistema produttivo e commerciale locale con conseguenze incalcolabili anche in ambito sociale.

Il Comune stesso sta subendo un forte impatto negativo sul proprio bilancio causato dalla sospensione di attività esterne, che comportano minori entrate derivanti ad esempio dall’imposta della pubblicità, dalla TOSAP e dall’imposta di soggiorno. Rimangono inoltre a nostro carico i costi dei servizi sospesi, come asili nido e servizi assistenziali, di cui i nostri cittadini non possono beneficiare, creando situazioni familiari di forte disagio.

In questo momento è più che mai importante che il nostro Comune, insieme alle rappresentanze del mondo economico e produttivo, faccia sistema e agisca insieme per chiedere al Governo e a Regione Lombardia misure straordinarie di sostegno, che ci permettano di affrontare l’immediato, ma soprattutto il futuro per rilanciare il nostro territorio. A livello locale sono invece allo studio misure di dilazione dei pagamenti di imposte dovute al Comune, in stretto rapporto e connessione con l’associazione commercianti con la quale da subito abbiamo monitorato la situazione delle nostre imprese.

Per questo motivo ci uniamo all’appello del Presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra trasmesso a Regione Lombardia e che anche attraverso Anci nazionale verrà portato all’attenzione del Governo, affinché estenda a tutta la Lombardia la maggior parte possibile delle misure di sostegno all’economia previste per la zona rossa”.