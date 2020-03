(mi-lorenteggio.com) Bollate, 5 marzo 2020 – I mercati di sabato 7 e di martedì 10 marzo si svolgeranno regolarmente e con gli orari di sempre. Lo prevede il Decreto ministeriale del 4 marzo che prevede anche l’osservanza delle precauzioni di distanza tra le persone.

A tal fine il Comune ha predisposto un volantino per gli operatori commerciali che dovranno, obbligatoriamente, esporlo sulle bancarelle del mercato in modo che sia ben in vista.

Redazione