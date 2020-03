Lissone. Emergenza CoronaVirus: attivato un numero di telefono per over 65 in difficoltà

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 5 marzo 2020 – Un numero di telefono dedicato agli over 65 lissonesi in difficoltà, al quale operatori comunali appositamente formati risponderanno per far fronte alla necessità di un pasto caldo o di spesa a domicilio.

È questa la misura straordinaria attivata dal Comune di Lissone in ottemperanza alle indicazioni trasmesse dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci di ATS Brianza.

Nell’ottica di garantire sostegno ad anziani privi di rete parentale o amicale, il Comune di Lissone sarà in grado di recepire le necessità più urgenti, assicurare un pasto al domicilio, effettuare la spesa o provvedere alla consegna a domicilio dei farmaci previa prescrizione del medico curante.

Attivo a partire da venerdì mattina e curato dal Settore Servizi Sociali del Comune di Lissone, il numero da contattare è il seguente: 338-6133973.

Il numero sarà attivo fino al termine dell’emergenza dalle 9 alle 18, dal lunedì al sabato, e potrà essere utilizzato anche per i casi di persone in isolamento, sempre senza supporto di parenti.

L’operatore risponderà direttamente dagli uffici comunali da dove, valutata la gravità del caso e forniti tutti i dettagli per usufruire del servizio, darà il via alla rete di assistenza che potrà comprendere anche associazioni del territorio o il volontariato di Protezione Civile.

Gli operatori avranno a disposizione:

– un vademecum con tutte le informazioni pervenute dalla Regione Lombardia, dal Ministero e da ATS con le misure igieniche di base da seguire;

– l’elenco dei medici duranti e relativi recapiti telefonici;

– I numeri verdi sanitari per emergenza coronavirus;

– scheda informativa di ammissione utente;

E’ importante, per garantire all’efficienza del servizio erogato, che contatti il numero sopra riportato solo chi si trovi in uno stato di effettiva impossibilità ad essere aiutato da parenti, amici o vicini di casa.

“In questo momento nel quale dobbiamo contenere la diffusione del contagio, il Comune si impegna a garantire supporto sociale alle persone sole, con più di 65 anni – sottolineano il sindaco Concettina Monguzzi e l’assessore alla Persona, Anna Maria Mariani – tradurremo questo servizio nella consegna dei pasti a domicilio e nella consegna della spesa. Il nostro invito va a tutta la popolazione: a Lissone vivono attualmente 2.800 persone con più di 65 anni, è importante avere uno sguardo particolare verso le persone che vivono sole in eventuali situazioni critiche. Queste persone possono contattarci al numero di telefono dedicato: essere sentinelle sociali ci permetterà di sentirci ancora più forti in questo momento di fragilità”.