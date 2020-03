RIVABENI E PELLEGRINI: SOLUZIONE VICINA, PRODUZIONE SALVA E CRITICITA’ OCCUPAZIONALI SUPERATE ALLA FLOWSERVE VALBART DI MEZZAGO

(mi-lorenteggio.com) Mezzago (MB), 4 marzo 2020 – “Siamo stati contattati qualche ora fa dalla Direzione della Flowserve Valbart di Mezzago: nella giornata odierna è stato siglato un accordo con le rappresentanze sindacali per la riorganizzazione delle attività presso lo stabilimento di Mezzago.” Così in una nota congiunta il sindaco di Mezzago Massimiliano Rivabeni e il Senatore Emanuele Pellegrini. “Esprimiamo tutta la nostra soddisfazione per una soluzione che abbiamo auspicato da subito, e per la quale ci siamo spesi in prima persona. La volontà di tutte le parti ha permesso di trovare un punto di equilibrio attraverso l’impiego di diversi strumenti, quali pacchetti incentivanti proposti dall’Azienda, accompagnamenti alla pensione, ricollocamenti presso altre società del Gruppo Flowserve e presso aziende terze. In questi momenti difficili per il paese e per il nostro territorio siamo felici per questa soluzione condivisa, che salva la produzione e supera le criticità occupazionali.”

“Grazie a un buon mix di strumenti tra i quali i pacchetti di incentivazione, l’accompagnamento alla pensione, la ricollocazione all’esterno dell’azienda e a una riduzione del perimetro dei collaboratori coinvolti dal processo di riorganizzazione siamo riusciti a raggiungere un importante accordo con le rappresentanze sindacali su base esclusivamente volontaria“ ha commentato un portavoce Flowserve Valbart in una nota al termine della riunione. “Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il dialogo costruttivo instauratosi con i rappresentanti dei lavoratori e le istituzioni del territorio tra le quali il Sindaco di Mezzago Massimiliano Rivabeni e il Senatore Emanuele Pellegrini che hanno seguito da vicino l’evolversi della trattativa.”