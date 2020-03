SABATO AL QUANTA CLUB MILANO-VERONA A PORTE CHIUSE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 5 marzo 2020 – L’hockey riparte, a porte chiuse. Nel rispetto delle disposizioni emesse dagli organi competenti a tutela della salute pubblica, il campionato di serie A riprende il suo cammino sabato 7 marzo, con la disputa delle gare della 14a giornata (a eccezione di Piacenza- Padova).

Senza l’apporto del proprio pubblico e con inizio anticipato alle ore 18, il Milano Quanta capolista affronta al Quanta Club il Cus Verona, fanalino di coda: “Sono abituato – dice coach Rigoni – a non sottovalutare mai nessuna partita, tanto più che per ovvi motivi ci siamo allenati poco e a ranghi ridotti in queste settimane. E’ chiaro che le priorità in questo momento delicato sono altre, soprattutto a Milano, ma noi siamo chiamati a fare il nostro dovere in pista e cercheremo di ritrovare un ritmo di gara accettabile cambio dopo cambio. Verona è in crescita: il lavoro sui giovani alla lunga paga e iniziano a vedersi i risultati”.

Assenti Barsanti e Rigoni.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube Fisr – Hockey Inline.