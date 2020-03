SICUREZZA, DE CORATO: BENE ARRESTI TRA PAVIA E MILANO, DA REGIONE 360.000 EURO PER PROMUOVERE LEGALITA’ TRA I GIOVANI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 05 marzo 2020 – L’assessore regionale alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha

ringraziato la Guardia di Finanza di Pavia per gli arresti

odierni di sei ragazzi residenti tra il pavese e la provincia di

Milano facenti parte di un’organizzazione criminale finalizzata

allo spaccio di droga ed estorsione.

DA REGIONE 360.000 EURO PER PROGETTI LEGALITA’- “Regione

Lombardia nei giorni scorsi – ha detto De Corato – ha approvato

in Giunta, su mia proposta, lo stanziamento di 360.000 euro per

il periodo 2020-2022 per progetti sulla legalita’ tra le giovani

generazioni ampliando le attivita’ dei 13 Centri di Promozione

della Legalita’ (CPL) lombardi, ubicati in ogni provincia e due

nella Citta’ Metropolitana di Milano”.

CANI ANTI DROGA PER POLIZIE LOCALI- “Questa operazione – ha

concluso l’assessore regionale alla Sicurezza – dimostra ancora

una volta l’importanza dei cani anti spaccio. Proprio perche’

riteniamo importante dotare anche le Polizie locali lombarde di

altri strumenti per combattere il traffico di stupefacenti,

stiamo studiando la possibilita’ di inserirli nelle dotazioni

strumentali dei prossimi bandi regionali”.