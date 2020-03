Tangenziale Ovest, dal 6 al 31 marzo lavori allo svincolo SS494 Vigevanese/ Trezzano Milano Lorenteggio

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 5 marzo 2020 – Attenzione! Cominceranno domani sera, venerdì 6 marzo, lavori presso lo svincolo della Tangenziale Ovest di Milano sulla Nuova Vigevanese (SS494 Vigevanese/Milano Lorenteggio). Milano Serravalle Milano Tangenziali SPA eseguirà interventi per la realizzazione dell’impianto di illuminazione e l’adeguamento delle barriere di sicurezza.

Pertanto sono previste chiusure fino al 31 marzo e conseguenti disagi per gli automobilisti che dovranno scegliere percorsi alternativi.

“Pur consapevoli dei disagi – dichiara il sindaco Fabio Bottero – accogliamo con favore questi interventi importanti per migliorare la sicurezza dello svincolo. Attendiamo anche che siano attivati al più presto i corpi illuminanti sull’altro svincolo trezzanese, sulla Vecchia Vigevanese, dove sono stati posizionati i pali per l’illuminazione. Insieme ai sindaci di Cesano Boscone, Buccinasco e Gaggiano e al commissario straordinario di Corsico, da dicembre siamo ancora in attesa di una risposta da Serravalle e da Città Metropolitana. Ribadiamo con forza che lo svincolo sul Naviglio non è in sicurezza ed è obsoleto considerando il volume di traffico attuale: va programmato un intervento di riqualificazione”.

