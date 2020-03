Coronavirus. Dimesso il cittadino domiciliato a Trezzano

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 6 marzo 2020 – È rientrato nel nucleo familiare il paziente residente a Codogno risultato positivo al virus nelle scorse settimane. Il sindaco Bottero: “Con piacere ho avuto modo di parlargli personalmente al telefono e condivido volentieri la notizia con la nostra comunità”

Trezzano sul Naviglio, 6 marzo 2020 – È stato dimesso dall’ospedale ed è rientrato nel suo nucleo familiare il cittadino residente a Codogno e domiciliato a Trezzano sul Naviglio che nelle scorse settimane era risultato positivo al virus CODIV-19.

“Una bella notizia – dichiara il sindaco Fabio Bottero – che condividiamo con piacere con la comunità trezzanese. Ho avuto modo di parlare direttamente con lui al telefono, è a casa e le sue condizioni sono buone, credo sia importante anche far sapere queste notizie: è certamente un periodo difficile per tutti noi ma dobbiamo cercare di affrontarlo nel modo più sereno possibile, adottando comportamenti corretti e prudenti a tutela di tutti noi”.

I dati del monitoraggio sanitario sul COVID-19, aggiornati a ieri, confermano che per Trezzano sul Naviglio i casi sono in totale 2, come comunicato già nei giorni scorsi. Si invita la cittadinanza a seguire con impegno le disposizioni volte a contenere la diffusione del virus e a consultare il sito di ATS Città Metropolitana che ha dedicato una sezione proprio all’emergenza Coronavirus: www.ats-milano.it