La cantautrice cesanese Ilenya pubblica #cipensoioame e lancia un messaggio di speranza

(mi-lorenteggio.com) Milano / Cesano Boscone, 6 marzo 2020 – La cantautrice milanese Ilenia Smedile, in arte Ilenya, pubblica il nuovo singolo #cipensoioame e lancia un messaggio forte e chiaro alle donne: non arrendetevi mai.

La cantautrice Ilenya (all’anagrafe Ilenia Smedile) torna sulle scene musicali con #cipensoioame, un brano pop-elettronico, disponibile negli store digitali e youtube dal 6 marzo 2020. Il singolo, interamente autoprodotto ed indipendente, è stato scritto dalla stessa Ilenya, in collaborazione con Daniele Piovani e Massimo Tornese.

Il brano, volutamente pubblicato in prossimità della festa della Donna, trasmette un chiaro messaggio rivolto all’universo femminile, troppo spesso bersaglio facile di questa società, un invito a trovare la forza ed il coraggio di reagire e a non arrendersi mai.

#cipensoioame racconta una storia, quella di una ragazza che ha deciso di smettere di inseguire illusioni e false promesse, nella vita come nella musica, dove il talento, se sei una bella ragazza, arriva sempre dopo…

Ecco come Ilenya presenta il suo pezzo:

“Una notte difficile da dimenticare… Troppi cuori infranti, troppe anime distrutte in quella sera. È bastato un post su Instagram per darmi il coraggio di scrivere senza pensare. Il post citava semplicemente quattro parole: “ci penso io a me”, citazione dello scrittore John Blauer. Quella sera decisi di sfogare tutta la mia rabbia, tirando fuori quello che da troppo tempo tenevo dentro e promettendo a me stessa che non avrei più sofferto. Ho reagito, mi sono tolta la maschera, che per me era solo un’illusione di difesa, forse l’ho capito tardi, ma l’ho capito. Non ho più paura di nulla, non mi vergogno di come sono. Da quella sera ho deciso di gridare e rialzarmi, di sorridere e volare, di sognare e decidere, pensando solo alla mia felicità. Donne, non abbiamo bisogno di nessuno, soltanto di noi stesse”.

Il singolo #cipensoioame è stato arrangiato da Manuel Bongiorni presso MBStudio a Piacenza, mentre il videoclip è stato realizzato da Alessandro Pelegatta.

Biografia: Ilenia Smedile, in arte Ilenya, di origine siciliana, nasce a Milano il 20 ottobre 1989. Vive a Cesano Boscone, paese alle porte di Milano. Inizia a studiare pianoforte a 8 anni, per poi proseguire gli studi di canto, recitazione e interpretazione con il maestro Gianluca Valenti. Nel 2019 frequenta l’”Albero del Canto” con Paola Folli. A giugno 2019 arriva il suo primo singolo, fra il cuore e una nuvola, scritto insieme a Luca Sala, noto autore fra gli altri di Emma, Tiromancino e Spagna. A dicembre 2019 pubblica una versione adattata in lingua italiana del brano “Writing’s On The Wall” di Sam Smith, dal titolo “E’ scritto dentro me”. Ilenya è anche autrice per altri giovani artisti; con Luca Sala ha scritto testo e musica di “Abitudine” di Greta Giordano (The Voice Of Italy 2019). Attualmente sta già lavorando ai prossimi inediti, con un occhio rivolto a Sanremo Giovani, in un progetto totalmente autoprodotto e indipendente.



CONTATTI

Facebook https://www.facebook.com/ilenyamusicofficial/

Instagram https://www.instagram.com/ilenyamusicofficial/

Sito web https://www.ilenyasmedile.com/