Regione Lombardia boccia aggiornamento piano beneficiari protezione. De Corato: ignorati i decreti sicurezza

ANALOGO PARERE ANCHE DA REGIONI VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA. RESTANO SALVI PRINCIPI UMANITARI E SOLIDARISTICI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 marzo 2020 – Regione Lombardia ha bocciato l’aggiornamento del ‘Piano Nazionale Integrazione per beneficiari di protezione’. “Lo abbiamo fatto – sottolinea l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato – esprimendo, in una nota,

perplessità alla ‘Commissione speciale immigrazione e italiani all’estero’ riunita a Roma. Sulla stessa posizione anche la Regione Veneto ed il Friuli Venezia Giulia”.

L’assessore rileva come “tutto l’impianto del Piano Nazionale Integrazione per beneficiari di protezione internazionale adottato nel 2017 sia superato dall’entrata in vigore dei Decreti sicurezza che impongono adesso una differente impostazione. Sono infatti mutati i principi dell’accoglienza

concedendola solo a chi ha i requisiti per ottenere la protezione internazionale”.

“Insomma – sottolinea De Corato – non si possono stanziare ingenti somme su chi poi non si vedrà riconosciuto alcuno status come successo, dal 2016 ad oggi, a 211.524 richiedenti su un totale di 363.265 domande esaminate”.

“Naturalmente – conclude l’assessore – resta salva, in nome dei principi solidaristico e umanitario, l’accoglienza in termini di primo soccorso, con l’assicurazione di vitto, alloggio e generi di prima necessità. Nel 2019, ben l’80% delle domande di protezione internazionali non sono state accolte. Questi rilievi ci confermano l’ingiustificata destinazione di risorse finanziarie statali a favore delle persone migranti, fino a che non sia stato loro riconosciuta la protezione internazionale”.

