Valle Camonica. Bienno, signora scivola e si spacca caviglia

(mi-Lorenteggio.com) BIENNO (BS), 6 marzo 2020 – Intervento di soccorso stasera in Valle Camonica, sopra l’abitato di Bienno, a circa 700 metri di altitudine. La chiamata di attivazione è giunta poco prima delle 18:00, da parte della Soreu Alpina di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), per una signora che ha riportato la probabile frattura di una caviglia. Subito sul posto sei tecnici della Stazione Cnsas di Breno, che l’hanno raggiunta e immobilizzata dal punto di vista sanitario. Poi l’hanno imbarellata e con sette calate e con riprese l’hanno portata fino a dove attendevano i mezzi. L’ambulanza di Camunia Soccorso l’ha infine trasportata in ospedale. L’intervento si è concluso alle 20:30.

V. A.