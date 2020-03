(mi-Lorenteggio.com) Cinisello Balsamo, 7 marzo 2020 – Stamane, intorno alle ore 7.20, in viale Romagna, parallela di viale Fulvio Testi, all’altezza del civico 31, una donna di 50 anni, V. C. A., è stata investita da una vettura. A causa dell’impatto con il veicolo e la conseguente caduta al suolo ha riportato un grave trauma cranico. Soccorso da un’automedica e da un’ambulanza, è stata portata all’ospedale di Cinisello Balsamo, in codice giallo.

V. A.