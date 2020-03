CORONAVIRUS, FONTANA: SONO VICINO AL PRESIDENTE ZINGARETTI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 7 marzo 2020 – “Caro Nicola, ti sono vicino e sono sicuro che ci rivedremo presto, più forti di prima, per andare avanti a combattere insieme questo virus”.

E’ il messaggio che il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rivolge al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che, su Facebook, ha annunciato di essere positivo al coronavirus.

“Io – ha aggiunto – ho praticamente finito la mia quarantena e posso capire cosa significhi essere isolati per due settimane quando si è chiamati ad affrontare una tale emergenza. Un grande in bocca al lupo da parte di tutti i lombardi”. (LNews)

