Coronavirus. Il saluto delle maestre agli alunni della Scuola Copernico di Corsico

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 7 marzo 2020 – Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile redazione,

questa mattina nella chat della nostra classe (seconda elementare – Scuola Copernico di Corsico) abbiamo ricevuto il buongiorno con una lettera particolare, scritta dalle nostre maestre.

Chiediamo la collaborazione della redazione per pubblicarla, come messaggio positivo nel mare di notizie di questi giorni difficili per tutti. Alla faccia delle fake, questa è assolutamente reale.

I genitori

Cari bimbi, è difficile scrivervi in questo momento così “particolare” ma volevamo dirvi quanto vi siamo vicini. Sicuramente i vostri genitori vi hanno spiegato quello che sta succedendo, il motivo per cui la scuola è chiusa, per cui non possiamo per adesso stare insieme… ma siate fiduciosi: tutto passerà e potremo ritornare a fare quello che facevamo ogni giorno.

Sapete che anche per noi maestre è noioso stare a casa, non potervi vedere, non poter vedere i vostri occhi pieni di voglia di imparare, non poter sentire le vostre vocine, a volte anche urla… Ci mancano anche quelle! Ci sentiamo un po’ come se fossimo le vostre mamme. Vi abbiamo preso per mano il primo giorno di scuola: alcuni erano spaventati, altri incuriositi, eccitati. Sì, vi abbiamo preso per mano e non vi abbiamo mai più lasciato! Ogni giorno viviamo insieme a voi le vostre gioie, le vostre paure e insicurezze… ma ci basta abbracciarci forte e fare il nostro momento “coccoline” che torniamo a sorridere! Cari bimbi, quello che vogliamo farvi capire è che anche se adesso siamo distanti i nostri cuori sono vicini. Ci mancate… Ci manca tutto di voi! E ci auguriamo con tutto il cuore di riabbracciarvi il più presto possibile. Vi vogliamo un mondo di bene!

Le vostre maestre