CORONAVIRUS, PRESIDENTE FONTANA RINGRAZIA INTESA SAN PAOLO PER DONAZIONE 100 MILIONI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 07 marzo 2020 – “Sono molto grato all’amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina, per la dimostrazione di vicinanza e il concreto sostegno in uno dei più difficili momenti che la nostra regione sta affrontando. Il Gruppo nella sua storia ha sempre saputo essere parte del territorio, comprenderne le necessità ed essere generoso nei suoi confronti. Sicuramente i fondi di questa donazione saranno utilizzati per le necessità impellenti e purtroppo al momento ce ne sono tante”.

E’ questo il commento del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana alla donazione di 100 milioni di euro per progetti specifici sull’emergenza sanitaria, comunicata dall’amministratore delegato di Banca Intesa.

Redazione