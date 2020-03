Questa notte, intorno alle ore 04:33 Milano, in piazza Sigmund Freud, all’interno della stazione Garibaldi, un ragazzo di 20 anni, O. R. R., è precipitato dal piano 0 al piano -1, riportando diversi traumi, anche all’addome e al torace. Soccorso da un’automedica e da un’ambulanza, è stato portato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, in codice giallo. Sul posto è intervenuta anche la Polizia, che indaga per capire quanto avvenuto.

V. A.