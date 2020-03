(mi-Lorenteggio.com) Abbiategrasso, 8 marzo 2020 – Stamane, intorno alle ore 10.45, tra Abbiategrasso e Vermezzo con Zelo, in via Mendosio, traversa dell’alzaia del Naviglio Grande, un ciclista è rimasto investito e è caduto rovinosamente a terra. Sul posto è giunto l’elisoccorso e un’ambulanza, che ha trasportato il ferito in ospedale in codice giallo.

V. A.