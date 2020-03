Coronavirus. Il Premier Conte firma il Dcpm: Lombardia e 14 province chiuse – IL TESTO DEL DECRETO

(mi-Lorenteggio.com) Roma, 8 marzo 2020 – Il Presidente Conte ha firmato nella notte il nuovo Dpcm recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.

Il decreto, prevede, in particolare blocco degli spostamenti in entrata e in uscita per tutta la regione Lombardia e per 14 province di Emilia-Romagna, Marche, Piemonte e Veneto (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia).

Chi avrà sindromi respiratorie e più di 37,5 gradi di febbre dovrà restare a casa e chiamare il proprio medico curante, a presindere dal fatto di essere positivi o no al coronavirus.

